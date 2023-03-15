Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт Глава ПМР Красносельский: партия войны на Украине пытается втянуть республику в конфликт

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Вадим Красносельский, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, заявил на встрече с депутатами Тирасполя и Днестровска о том, что партия войны на Украине пытается вовлечь Приднестровье в вооруженный конфликт. В эфире телеканала «Первый Приднестровский» он отметил, что не все украинские власти стремятся к подобному шагу, и выразил надежду на обратное.

Он также опроверг связь молдавских властей с попытками втянуть Приднестровье в конфликт, подчеркнув, что это объективная реальность.

9 марта, Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Задержанные участники теракта давали признательные показания. По данным следствия, теракт должен был произойти на одной из оживленных автодорог в центре Тирасполя. Преступная группа подготовила автомобиль с приднестровской регистрацией, наполненный взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв планировался, когда рядом с машиной окажется приднестровский чиновник. Транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.

Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдовой. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что украинские войска сконцентрировались у границы с Приднестровьем в конце февраля. Она подчеркнула, что это суверенное право Украины размещать своих военных там, где они считают необходимым и тренироваться или готовиться к действиям, если они видят угрозу со стороны Приднестровья.