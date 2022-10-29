Глава парламента Крыма назвал место завершения спецоперации на Украине Глава парламента Крыма Константинов: СВО должна завершиться после взятия Киева

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

Специальная военная операция на Украине должна завершиться после взятия под контроль ВС РФ Одессы и Киева. такое мнение высказал в эфире телеканала "Миллет" спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это могло бы стать "очень символичным актом".

Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет, - сообщил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации остаются прежними и включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.