Назван «самый богатый» министр правительства, заработавший 740 млн руб

https://static.news.ru/photo/17c16aa2-9ef2-11eb-98d2-96000091f725_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.r

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заработал за прошлый год 740 млн 413 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и имуществе чиновников, опубликованных пресс-службой кабмина.

Доход Мантурова оказался самым крупным среди российских министров. В 2019 году он также лидировал в этом списке, тогда он задекларировал 586 млн 22 тысячи рублей, таким образом его доход вырос более чем на 154 млн рублей.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что Мантуров при переходе на госслужбу продал часть своих активов, другая часть находится в доверительном управлении. Таким образом, доход от них является пассивным.

Как сообщал NEWS.ru, самым богатым депутатом Госдумы оказался основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, заработавший в прошлом году 2,7 млрд рублей. Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область. Депутат также является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.