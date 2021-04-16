Назван «самый богатый» министр правительства, заработавший 740 млн руб

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заработал за прошлый год 740 млн 413 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и имуществе чиновников, опубликованных пресс-службой кабмина.
Доход Мантурова
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что Мантуров при переходе на госслужбу продал часть своих активов, другая часть находится в доверительном управлении. Таким образом, доход от них является пассивным.
Как сообщал NEWS.ru, самым богатым депутатом Госдумы оказался основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, заработавший в прошлом году 2,7 млрд рублей. Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область. Депутат также является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.