https://static.news.ru/photo/b075f066-cee6-11e9-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Денис Мантуров, который занимает должность министра промышленности и торговли РФ скоро уйдёт в отставку. Об этом сообщил проекту «Подъём» источник в Минпромторге, знакомы с ситуацией, пишет Ura.ru .

Следующим местом работы министра станет «Ростех». По данным источника, Мантуров уйдёт в отставку 18 сентября. При этом он напомнил, что информация о возможном увольнении действующего руководителя ведомства обсуждалась ещё в мае 2018 года, когда формировался новый состав кабмина. В пресс-службе Минпромторга на звонки издания не ответили.

Ранее стало известно, что глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне соответствующих требований местных жителей.