Ордена семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в городе Арыси 24 июня 2019 года, вручил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.
Орденами «Айбын» («Доблести». — News.ru) II степени посмертно награждены старший сержант Бауыржан Алимбеков и сержант Абдикул Ахметов, — цитирует сообщение ТАСС.
В пресс-релизе говорится также, что соответствующий указ подписал президент и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Касым-Жомарт Токаев. Погибших наградили «за мужество и самоотверженность» во время тушения пожара на складе боеприпасов.
Как писал News.ru, 24 июня на одном из военных складов рядом с Арысью в Туркестанской области Казахстана произошло возгорание, после которого начались взрывы боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Местных жителей эвакуировали в близлежащие населённые пункты и разрешили вернуться только через четыре дня после начала инцидента. Движение поездов через город было прервано.