https://static.news.ru/photo/5067a228-d710-11e9-88fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.kz

Ордена семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в городе Арыси 24 июня 2019 года, вручил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Орденами «Айбын» («Доблести». — News.ru) II степени посмертно награждены старший сержант Бауыржан Алимбеков и сержант Абдикул Ахметов, — цитирует сообщение ТАСС .

В пресс-релизе говорится также, что соответствующий указ подписал президент и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Касым-Жомарт Токаев. Погибших наградили «за мужество и самоотверженность» во время тушения пожара на складе боеприпасов.

Как писал News.ru, 24 июня на одном из военных складов рядом с Арысью в Туркестанской области Казахстана произошло возгорание, после которого начались взрывы боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Местных жителей эвакуировали в близлежащие населённые пункты и разрешили вернуться только через четыре дня после начала инцидента. Движение поездов через город было прервано.

Как заявил замминистра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, в воинской части на территории Арыси произошло порядка 40–50 взрывов.