Глава Минобороны Белоусов проинспектировал войска в Курской области МО РФ: Белоусов высоко оценил действия группировки ВС РФ в Курской области

Фото: МО РФ

Андрей Белоусов

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», сообщила пресс-служба военного ведомства. Он заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука о выполнении боевых задач и характере действий противника.

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, — говорится в заявлении.

Глава министерства остался доволен результатами боевой работы российских подразделений в регионе. Он также вручил государственные награды военным, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Ранее подразделения ВДВ РФ нанесли ракетный удар по скоплению украинской пехоты в курском приграничье, используя РСЗО «Град». По данным Минобороны, координаты противника, пытавшегося закрепиться в лесном массиве, были получены с помощью беспилотников-разведчиков. Артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию и точным залпом уничтожили цель.

В районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.