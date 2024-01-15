Глава МИД Северной Кореи прибыла в Москву

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Чхве Сон Хи (в центре)

Глава Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с рабочим визитом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, руководитель северокорейского дипломатического ведомства посещает Россию по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. В московском аэропорту министра встретили посол КНДР в Москве, сотрудники МИД РФ, а также другие дипломаты.

Отмечается, что Чхве Сон Хи возглавила северокорейскую делегацию, прибывшую на встречу в Москву. Она вылетела из аэропорта Пхеньяна 14 января. Ее провожали как дипломаты КНДР, так и военный атташе посольства России в Северной Корее Валерий Исаенко. Кроме того, в аэропорту присутствовал временный поверенный в делах РФ Владимир Топеха. Ожидается, что глава министерства пробудет в российской столице до 17 января.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Северной Кореи в Москву в ходе своего визита в КНДР, который состоялся в октябре прошлого года. В ходе той встречи стороны заключили соглашение о межмидовских обменах. Комментируя визит Лаврова, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что дружественные отношения между Москвой и Пхеньяном активно укрепляются.