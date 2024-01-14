Глава МИД Северной Кореи посетит Россию ЦТАК: глава МИД КНДР по приглашению Лаврова посетит Россию 15–17 января

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Цой Сон Хи

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи приедет в Россию 15–17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, дипломат прибудет в РФ по приглашению министра внутренних дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ предложил северокорейскому коллеге посетить Москву во время своего визита в Пхеньян в октябре 2023 года. В ходе той встречи стороны заключили соглашение о межмидовских обменах.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с официальным визитом прибыл в Россию. Он посетил несколько городов, включая Москву и Комсомольск-на-Амуре. Глава КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

После визита Ким Чен Ын выразил мнение, что между Москвой и Пхеньяном укрепляются дружеские отношения. По его словам, приезд в Россию показал, что между странами сложилась «хорошая атмосфера». Кроме того, подчеркнул политик, народ КНДР придает большое значение отношениям с Москвой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию был весьма насыщенным. По его словам, часть мероприятий с президентом страны Владимиром Путиным прошла конструктивно. Песков подчеркнул, что стороны договорились развивать отношения во всех возможных областях.