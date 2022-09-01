Глава Крыма предрек распад Украины после спецоперации Аксенов назвал завершение спецоперации первым этапом демилитаризации Украины

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Украина перестанет существовать в границах 1991 года. Такой прогноз сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил,что завершение спецоперации станет только первым этапом демилитаризации. Его слова прозвучали в эфире канала «Миллет».

Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО, — заявил Аксенов.

Он предположил, что на оставшихся у Киева землях станут создавать враждебный РФ анклав.

Уверен, что на оставшихся территориях они <...> максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий. То есть, по сути, победа части проведения СВО — это будет прохождение первого этапа демилитаризации Украины, — добавил глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что жители Крыма готовы к любому натиску и не паникуют в текущей ситуации. Он добавил, что полуостров живет и развивается в условиях жесточайших санкций на протяжении восьми лет. Он подчеркнул, что никому не удастся остановить развитие Крыма.