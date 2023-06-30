Глава «дочки» Ростеха арестован по делу о мошенничестве Гендиректор концерна «Автоматика» Моторко арестован до 27 августа по делу о мошенничестве

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Андрей Моторко

Пресненский районный суд города Москвы отправил под арест в СИЗО до 27 августа генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении генерального директора АО «Концерн «Автоматика» Моторко Андрея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа, — сообщили в пресс-службе.

Аналогичная мера была принята в отношении начальника НИО-2 АО «Концерн «Автоматика» Александра Нестерова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из концерна «Автоматика», входящего в государственную корпорацию «Ростех».

По данным СМИ, Минпромторг намеревался вернуть субсидии в размере 300 млн рублей, выделенные концерну на разработку антенных систем спутниковой связи. «Автоматика» должна была заняться необходимыми разработками, однако проверка показала, что компания выдала за собственные исследования антенные комплексы, купленные в Китае.

Соответствующие материалы были направлены в Следственный комитет.