Глава Калининградской области рассказал об активности самолётов НАТО

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В Иркутской области в лесной просеке вблизи посёлка Усть-Уда было найдено тело младенца, говорится на сайте региональный прокуратуры. О причинах смерти ребёнка не сообщается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Прокуратура Усть-Удинского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением 16 апреля 2022 года об обнаружении трупа новорождённого ребёнка в лесной просеке по ул. Орджоникидзе п. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской...