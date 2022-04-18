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Россия

Глава Калининградской области рассказал об активности самолётов НАТО

04:15, 19 апреля 2022
Глава Калининградской области рассказал об активности самолётов НАТО Антон Алиханов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал об активности самолётов НАТО у границ региона. По его словам, в начале спецоперации она была достаточно большой, пишет РИА Новости.

Сейчас эта активность стала ниже обычного, отметил глава региона.

Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного, — сообщил Алиханов.

Что де касается активности самолётов Балтфлота, на этот вопрос губернатор отвечать не стал.

А вот про нашу я вам ничего не скажу, — подытожил Алиханов.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград». В прошлом году он заявил, что Калининградская область является «воротами в Балтийское море и Польскую низменность».

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