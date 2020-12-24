В Генштабе озвучили факторы, повышающие риск ядерного удара

https://static.news.ru/photo/b1f81e6e-45dc-11eb-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов назвал факторы, повышающие риск вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия. По его мнению, к ним относится распространение военного противостояния на киберпространство и космос.

Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия, — цитирует РИА Новости Герасимова.

По его словам, ядерное сдерживание является в таких условиях основным элементом обеспечения военной безопасности России. Герасимов напомнил, что официальная позиция руководства РФ на ядерное оружие изложена в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» и является «сугубо оборонительной».

Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой Вооружёнными силами концепции «эскалации для деэскалации» являются домыслами, — подчеркнул Герасимов.

Он также отметил, что при определении официальной позиции России к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось соблюдению международных договоров в области контроля над вооружениями.

Как сообщал NEWS.ru, cтраны — члены НАТО не согласились с положениями Договора о запрещении ядерного оружия. В Альянсе заявили, что документ противоречит нынешней архитектуре разоружения. Однако члены блока заявили о приверженности подобным технологиям и недопущению их распространения.