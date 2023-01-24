Глава Генштаба Герасимов назвал одну из главных угроз России Глава Генштаба Герасимов: использование Украины для гибридной войны - одна из угроз РФ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Валерий Герасимов

Стремление НАТО к расширению в сочетании с использованием Украины для ведения гибридной войны являются угрозами для военной безопасности РФ. Такое мнение в интервью изданию «Аргументы и факты» высказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он также отметил, что для нейтрализации угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития отечественых вооруженных сил.

Как отметил Герасимов, план строительства и развития предусматривает практические мероприятия по реализации перспективных направлений их развития для обеспечения обороны страны. Этот план утверждается президентом и может корректироваться при изменении существующих или возникновении новых военных угроз.

На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны, — заявил генерал.

Он также добавил, что параметры корректировки плана были одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии минобороны.

Также в ходе интервью Валерий Герасимов заявил, что российским военным в спецоперации на Украине противостоит практически весь коллективный Запад. Командованию пришлось исправлять на ходу систему мобилизационной подготовки, оказавшуюся не полностью адаптированной к новым экономическим отношениям, отметил генерал