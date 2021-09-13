Глава Генштаба доложил Путину о ходе учений «Запад-2021»

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину, который приехал наблюдать за активной фазой манёвров на полигон Мулино в Нижегородской области.
Генерал доложил, что в учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих, 5600 единиц вооружений и техники, 160 танков и 118 вертолётов.
Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств, — сказал Герасимов в эфире телеканала «Россия 24», который вёл прямую трансляцию.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.
Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад–2021»
vk.com/mil
На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника
vk.com/mil
Бронетранспортёр БТР-80
vk.com/mil
Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад–2021»
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота
vk.com/mil
Бронетранспортёр БТР-80
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
Инженерная разведка пути выдвижения войск в рамках тактического учения инженерно-сапёрного подразделения
vk.com/mil
Танки в маскировке на совместных стратегических учениях «Запад-2021» вооружённых сил России и Белоруссии
Виктор Толочко/РИА Новости
Вертолёт Ка-52 ВКС России над военным полигоном Обуз-Лесновский под Барановичами
Виктор Толочко/РИА Новости
Высадка тактического воздушного десанта
vk.com/mil
Высадка тактического воздушного десанта
vk.com/mil
Тактический лазерный комплекс «Карьер»
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Робототехнические комплексы «Уран-9»
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Совместные стратегические учения России и Белоруссии
mil.ru
Совместные стратегические учения России и Белоруссии
mil.ru
Совместные стратегические учения России и Белоруссии
mil.ru
Совместные стратегические учения России и Белоруссии
mil.ru
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк»
mil.ru
Пуски ракет во время основного этапа учений «Запад-2021»
mil.ru
Ранее сообщалось, что оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты.