16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Глава Генштаба доложил Путину о ходе учений «Запад-2021»

20:27, 13 сентября 2021
Глава Генштаба доложил Путину о ходе учений «Запад-2021» Президент РФ Владимир Путин (второй слева), первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева) Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину, который приехал наблюдать за активной фазой манёвров на полигон Мулино в Нижегородской области.

Генерал доложил, что в учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих, 5600 единиц вооружений и техники, 160 танков и 118 вертолётов.

Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств, — сказал Герасимов в эфире телеканала «Россия 24», который вёл прямую трансляцию.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад–2021»

vk.com/mil

На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника

vk.com/mil

Бронетранспортёр БТР-80

vk.com/mil

Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад–2021»

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота

vk.com/mil

Бронетранспортёр БТР-80

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

Инженерная разведка пути выдвижения войск в рамках тактического учения инженерно-сапёрного подразделения

vk.com/mil

Танки в маскировке на совместных стратегических учениях «Запад-2021» вооружённых сил России и Белоруссии

Виктор Толочко/РИА Новости

Вертолёт Ка-52 ВКС России над военным полигоном Обуз-Лесновский под Барановичами

Виктор Толочко/РИА Новости

Высадка тактического воздушного десанта

vk.com/mil

Высадка тактического воздушного десанта

vk.com/mil

Тактический лазерный комплекс «Карьер»

mil.ru

Инженерно-сапёрными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6»

mil.ru

Робототехнические комплексы «Уран-9»

mil.ru

Совместные стратегические учения России и Белоруссии

mil.ru

Совместные стратегические учения России и Белоруссии

mil.ru

Совместные стратегические учения России и Белоруссии

mil.ru

Совместные стратегические учения России и Белоруссии

mil.ru

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк»

mil.ru

Пуски ракет во время основного этапа учений «Запад-2021»

mil.ru

Ранее сообщалось, что оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео