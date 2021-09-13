Глава Генштаба доложил Путину о ходе учений «Запад-2021»

Президент РФ Владимир Путин (второй слева), первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева)

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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину, который приехал наблюдать за активной фазой манёвров на полигон Мулино в Нижегородской области.

Генерал доложил, что в учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих, 5600 единиц вооружений и техники, 160 танков и 118 вертолётов.

Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств, — сказал Герасимов в эфире телеканала «Россия 24», который вёл прямую трансляцию.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

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Ранее сообщалось, что оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты.