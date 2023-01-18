Глава «Газпром-медиа» заявил об угрозе блокировки YouTube Глава «Газпром-медиа» Жаров: YouTube могут заблокировать при систематическом нарушении законов России

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В России рассмотрят вопрос о блокировке YouTube в случае, если платформа продолжит систематически и сознательно нарушать законодательство, заявил руководитель «Газпром-медиа» Александр Жаров в беседе с РБК. При этом рассуждения об отключении РФ от глобального интернета он назвал разговорами «диванных аналитиков».

Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос стоит рассмотреть. Но Rutube не замена YouTube. YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: «Да-да, сейчас дам». Мы же в начале пути, — заметил Жаров.

Глава компании уточнил, что после гипотетической блокировки YouTube нужно будет внимательно следить за перераспределением зрителя. Часть продолжит «сидеть» на платформе при помощи VPN, другая часть может перейти на Rutube. Жаров сказал, что российский хостинг может нарастить пропускную способность и серверную группу. Это не так трудно сделать для контента, подчеркнул он, но на Rutube не планируют размещать столько материалов, как на западной платформе, которой пользуются 2 млрд человек.

В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что YouTube не удалил более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство. По его словам, в Роскомнадзор направлено более 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках о специальной военной операции.