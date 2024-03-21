Глава ФСИН заявил о серьезном некомплекте и попросил повысить зарплаты

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Аркадий Гостев

Некомплект сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний составляет «серьезные» 19%, нужно повышать зарплаты сотрудников, заявил директор ФСИН Аркадий Гостев, передает «Интерфакс». Как он объяснил на коллегии по итогам работы в 2023 году, при недостатке кадров растет нагрузка, психологическая и физическая усталость работников.

За прошедший год некомплект увеличился почти на четыре процента, выйдя к серьезной отметке — 19%. <...> Требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране, — сказал Гостев.

Он также отметил, что переполненными остаются 22 следственных изолятора в восьми регионах страны, а это создает неудобства адвокатам, следователям, судьям и вообще всем участникам процессов. Всего же таких объектов стало меньше на 52%.

Тем временем как минимум две колонии в Красноярском крае решили закрыть из-за отправки заключенных на специальную военную операцию. Как сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов, они могут снова понадобиться в течение пяти лет.