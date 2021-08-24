Глава ЦИК раскрыла подробности выборов в Госдуму

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова сообщила, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала странными предположения о меньшем количестве кандидатов по сравнению с избирательной кампанией 2016 года.

Мы с вами сравниваем прошлую кампанию 2016 года, и наши оппоненты, цель которых снести выборы, тоже сравнивают. Только у них другой ракурс. Тезис прозвучал о меньшем количестве кандидатов по сравнению с 2016 годом, он довольно странный, — отметила Памфилова.

По её словам, сейчас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. Сами партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или иное требование не могут выполнить, сами забирают документы и снимаются с выборов.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Москва пригласила международных наблюдателей проследить за выборами в Государственную думу России, из-за эпидемиологических условий представители общественных организаций прибудут в столицу в усечённом составе.