Глава ЦИК раскритиковала карту нарушений «Голоса»

https://static.news.ru/photo/9ace2328-f82a-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает недостоверными данные о нарушениях, которые опубликованы на карте, подготовленной движением «Голос».

Как подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК, участники организации официально не считаются независимыми наблюдателями.

Мы считаем участников движения «Голос» заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе. На карте нарушений публикуется непроверенная информация из анонимных источников. В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

По словам председателя ЦИК, сообщений от надёжных источников там единицы, а сам ресурс она назвала «свалкой информационного мусора». При этом, по официальным данным, серьёзных нарушений во время кампании не было и прошла она в соответствии с законом.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. 11 и 12 сентября граждане могли досрочно принять в нём участие и проголосовать в 83 регионах страны. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — были проведены довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 мск последние избирательные участки на территории закрылись.

Партия «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов. В ЦИК РФ поступили жалобы от 11 избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата.

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова заявила, что ЦИК зафиксировала беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны некоторых наблюдателей на состоявшихся региональных выборах.