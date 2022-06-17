Глава Бурятии рассказал, как регион поможет восстановить Донбасс

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В рамках соглашения со Старобешевским районом ДНР Республика Бурятия поможет отремонтировать дороги и протекающую кровлю в пяти местных школах, заявил глава региона Алексей Цыденов. Более того, властям Донбасса помогут подготовиться к зиме и поставят оргтехнику, пишет «МК в Бурятии».

В настоящее время мы передали району самосвал КамАЗ, грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы, — подчеркнул Цыденов.

Он уточнил, что финансирование помощи Донбассу поступит как из федерального бюджета, так и за счет средств региона. По словам главы Бурятии, в Старобешевском районе критически не хватает мужчин, так как они все ушли воевать. Цыденов отметил боевой настрой местных жителей и их доброжелательность, несмотря на разрывающиеся неподалеку снаряды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в Донецкой Народной Республике. Он подписал соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей с главой ДНР Денисом Пушилиным. В рамках договора стороны будут взаимодействовать по вопросам гуманитарной и финансовой помощи.