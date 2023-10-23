Глава Бурятии предложил отправить бывшего посла Израиля в РФ в «палату № 6» Глава Бурятии обвинил бывшего посла Израиля в расизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил в своем Telegram-канале бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана в расизме и предложил ему пройти лечение в «палате № 6». Ранее Мильман заявил, что буряты обладают «инстинктивной ненавистью», и сравнил их с примитивными животными. По мнению Цыденова, у бывшего дипломата плохо с воспитанием и человеческими ценностями.

Из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение. <...> Палата номер шесть заждалась! — написал глава региона.

Цыденов подчеркнул, что уроженцы Бурятии активно принимают участие в специальной военной операции, демонстрируя храбрость и готовность защищать свою родину. История региона, его религия и культура же основаны на любви и добре, подытожил он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в открытом расизме по отношению к россиянам. По его словам, проявлением ненависти является ее решение запретить россиянам ввоз автомобилей и личных вещей в Евросоюз.