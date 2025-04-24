Гладкову ответили на идею добавить погибших на СВО в «Бессмертный полк» Глава «ВР» Резяпов: портреты погибших на СВО должны стать частью «Полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портреты погибших на специальной военной операции бойцов должны быть показаны в акции «Бессмертный полк», заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. По его словам, до окончания СВО они должны быть продемонстрированы в онлайн-формате. Таким образом Резяпов поддержал соответствующую инициативу главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Ветераны России» полностью поддерживают идею губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и также призывают позволить гражданам РФ принять участие в акции «Бессмертный полк» с портретами родственников, погибших на СВО, в онлайн-формате. А когда закончится СВО, когда Россия победит, то выйдем с портретами. В том числе мирных граждан, ставших жертвами атак ВСУ и зверств украинских военных и иностранных наемников, — сказал Резяпов.

По его словам, на данный момент, как и 80 лет назад, речь идет о сохранении России как суверенного государства. Глава «ВР» добавил, что бойцы защищают страну, круглые сутки отражая атаки ВСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье в этом году проведут народную акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Это решение было согласовано с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности.