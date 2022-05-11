Гладков подтвердил смерть человека в результате обстрела села Солохи

Вячеслав Гладков / Фото vk.com/gladkov_vv

Один человек скончался, трое ранены в результате обстрела села Солохи, такую информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вечером 11 мая Гладков сообщил о сильном обстреле со стороны Украины. Появились фотографии с предположительного места попадания снаряда. Baza сообщает о двух летальных исходах.

По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое ранены, им оказывается вся необходимая помощь, — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Baza, из-за обстрела погибли двое мирных жителей: 19-летний юноша и 14-летний школьник. Кроме того, 4 человека попали в больницу с различной тяжестью ранений. У 17-летнего юноши ранение бедра, пишет Baza.

В апреле глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что приграничное село Отрадное попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, снаряд прилетел в поле. Глава района отметил, что пострадавших и повреждённых зданий в результате атаки нет.