«Гитлер был бы доволен»: Коц о сносе советского памятника под Львовом Коц заявил, что полная «декоммунизация» сделает Украину сельским хутором

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Александр Коц заявил, что Адольф Гитлер был бы доволен украинцами, после появившейся информации о сносе последнего советского памятника в Львовской области. В своем Telegram-канале он напомнил, что бандеровцы всегда воевали со слабыми: женщинами, детьми и стариками.

Военкор при этом подчеркнул, что во Львовской области и по всей Украине в целом осталось множество объектов, построенный во времена СССР и если страна избавится от них всех, тогда она превратится в «сельский хутор». В качестве примера он привел львовские автобусный, авиаремонтный и бронетанковый заводы, Дрогобычский завод автомобильных кранов, Стрыйский вагоноремонтный завод и десятки других промышленных предприятий Львовской области, построенные во времена коммунизма.

Как же вся энергетическая инфраструктура? Железные дороги? Жилые многоэтажки? В общем, рановато львовские власти объявили о победе. Декоммунизаторам еще трудиться и трудиться, пока область (да и вся страна) окончательно не превратится в сельский хутор, — написал он.

Власти Львовской области заявили, что регион стал первым на Украине, который полностью завершил процесс декоммунизации. Глава областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в Львовской области избавились от 312 монументов.

Ранее жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины выступили против демонтажа советских памятников. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, у которого, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».