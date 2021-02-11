Врач рассказал, при наличии каких факторов возможна ложная беременность

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Несмотря на заявления о готовности уйти с поста при условии выполнения ряда требований, президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается оставлять власть. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Политолог уверен, что своими речами глава государства только «пускает пыль в глаза».

Он не разработал ни конкретного плана, ни конкретных дат, ни переходного периода, хотя бы в годах, десятилетиях. Он не собирается оставлять власть, он просто пускает пыль в глаза, чтобы...