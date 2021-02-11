Врач рассказал, при наличии каких факторов возможна ложная беременность

Ложная беременность — достаточно редкое явление, которое возникает при наличии определённых факторов. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. Эксперт заявил, что ложной беременности в первую очередь подвержены женщины с подвижной психикой, страдающие навязчивой идеей родить ребёнка.
Чаще всего это женщины с проблемами репродуктивного здоровья, столкнувшиеся с невозможностью беременности, со сложностями. И такие начинают себя настраивать на ожидание, следить за симптоматикой. То есть сам организм на биологическом уровне начинает верить женщине, что она беременна. У этой категории людей настолько сильна способность к самовнушению, что они даже свою гормональную систему могут убедить в наличии беременности. Но всё это достаточно редкие явления, которые могут проявляться лишь при наличии определённых факторов, — заключает Лордкипанидзе.
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