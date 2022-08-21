Гинцбург сравнил защиту российских и иностранных вакцин против коронавируса Гинцбург: «Спутник V» в 3-3,5 раза лучше западных вакцин защищает от омикрон-штамма

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Александр Гинцбург

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность западных вакцин против штамма коронавируса «омикрон» снижается в 30-35 раз, а эффективность отечественного «Спутника» — в 10 раз. Таким образом, российская вакцина эффективнее иностранных в 3-3,5 раза. Слова Гинцбурга приводит ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что виды штамма «омикрон» в настоящее время циркулирующие в социуме, кардинально отличаются от предыдущих штаммов. При этом «Спутник V показывает лучшую эффективность по сравнению с западными вакцинами.

Вируснейтрализация вакцин Pfizer и Moderna при штамме «омикрон» падает в 30-35 раз, у «Спутника V» — только в 10 раз. Ровно в 3-3,5 раза качество вакцин отличается, — сказал ученый.

Он также отметил, что НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи готов разработать новый вариант вакцины против коронавируса.

В субботу, 20 августа, сообщалось, что в России впервые с 14 марта выявили 40 010 заразившихся коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ было зафиксировано 19 077 674 случая заболевания.