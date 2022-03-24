Гинцбург опроверг сообщения об отъезде в Израиль

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг публикации о том, что он в выходные якобы уехал в Израиль «в командировку на неопределённый срок». Как рассказал вирусолог агентству ТАСС, дальше Московской области он никуда не ездил уже почти 20 лет.

Я дальше Московской кольцевой [автомобильной] дороги уезжаю, только чтобы приехать в подмосковную деревню, в которой я последние 18 или 19 лет живу, — заявил он.

Гинцбург призвал в свидетели свою супругу, проживающую вместе с ним, и пять сотрудников, «которые сейчас у меня в кабинете находятся в центре им. Гамалеи в Москве». Он добавил, что центр всегда отвечал за биологическую безопасность страны, поэтому отсутствие директора на рабочем месте просто в принципе нeвозможно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из России, это их выбор и их право. Он напомнил, что данный поступок не нарушает законов страны и не запрещается никем.