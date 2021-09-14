Гинцбург оценил сроки самоизоляции Путина

Генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса верным и уточнил, сколько она может продлиться. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, главе государства будет достаточно недели самоизоляции. Впрочем, специалист отметил , что точные сроки могут назвать только врачи, наблюдающие за здоровьем Путина.

С точки зрения медицинских инструкций президент поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет. Подаёт пример всем россиянам, что нужно вести себя сознательно, — сказал Гинцбург.