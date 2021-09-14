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Гинцбург оценил сроки самоизоляции Путина

14:37, 14 сентября 2021
Гинцбург оценил сроки самоизоляции Путина Александр Гинцбург Фото: kremlin.ru
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Генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса верным и уточнил, сколько она может продлиться. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, главе государства будет достаточно недели самоизоляции. Впрочем, специалист отметил, что точные сроки могут назвать только врачи, наблюдающие за здоровьем Путина.

С точки зрения медицинских инструкций президент поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет. Подаёт пример всем россиянам, что нужно вести себя сознательно, — сказал Гинцбург.

Ранее Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Из-за необходимости уйти на самоизоляцию глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. У кого конкретно из окружения президента выявлен коронавирус, не уточняется.

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