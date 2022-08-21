Гинцбург допустил появление более тяжёлой мутации коронавируса

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Гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», названный «дельтакроном», демонстрирует большой потенциал изменчивости коронавируса. Данный факт может говорить о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая форма мутации данного вируса. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая мутация вируса, — сказал ученый.

Он также добавил, что сам по себе новый штамм не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

При этом Гинцбург призвал граждан пройти ревакцинацию перед наступлением нового эпидемического периода.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.