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Гидрометцентр сдвинул сроки прихода осени в Центральную Россию

01:22, 23 августа 2021
Гидрометцентр сдвинул сроки прихода осени в Центральную Россию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ближайшие пять-шесть дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) России схранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме. хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России установилась относительно прохладная погода. при этом она близка к климатической норме.

Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве, — рассказал метеоролог.

Он подчеркнул, что такая ситуация актуальна для всего ЦФО.

Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним, — пояснил Вильфанд.

Метеоролог полагает, что жителей центра страны разбаловало аномально жаркое лето, поэтому нынешний нормальный летний климат им воспринимать уже сложно.

Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнет и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим». Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим, — подчеркнул Вильфанд.

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