Гидрометцентр сдвинул сроки прихода осени в Центральную Россию

В ближайшие пять-шесть дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) России схранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме. хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России
Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве, — рассказал метеоролог.
Он подчеркнул, что такая ситуация актуальна для всего ЦФО.
Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним, — пояснил Вильфанд.
Метеоролог полагает, что жителей центра страны разбаловало аномально жаркое лето, поэтому нынешний нормальный летний климат им воспринимать уже сложно.
Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнет и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим». Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим, — подчеркнул Вильфанд.