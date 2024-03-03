Москвичам рассказали о погоде 3 марта Гидрометцентр России: 3 марта воздух в Москве прогреется до 4 градусов тепла

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до +4 градусов ожидается в Москве в воскресенье, 3 марта. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 8 градусов, возможна гололедица, — проинформировала погодная служба.

В Московской области днем ожидается температура в пределах от 0 до +5 градусов, ночью — до -10. Вероятно, атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, юго-восточный ветер достигнет скорости 3–8 м/с.

По сведениям синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, 4–10 марта в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается «максимум холодов» и минимум осадков. В восточной части страны будет править мощнейший антициклон. В Туруханском районе Красноярского края и Эвенкийском районе Таймырского автономного округа днем возможны 18–23 градусов мороза с вероятным понижением температуры.

Ранее стало известно, что в 2024 году в нескольких частях света по всему миру будет наблюдаться рекордно жаркая погода до июня текущего года. Причиной потепления станет продолжающийся феномен Эль-Ниньо. Тепло, которое выбрасывается из западной части Тихого океана, приведет к повышению годовых средних глобальных приземных температур в ускоренном темпе.