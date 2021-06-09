Гидрометцентр пообещал аномальную жару

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На севере европейской части России ближайшие несколько дней будет аномально тепло. Температура будет выше нормы на 6-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что эта ситуация может стать причиной ллесных пожаров Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Угроза есть и в таких регионах как Ярославская, Астраханская, Оренбургская области.

На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми, — сообщил Вильфанд.

В Петербурге и области в четверг будет до 26 градусов, в пятницу и субботу около 24-25 тепла, а в воскресенье жара спадёт до 20 градусов.

В столице при этом, по данным Гидрометцентра в четверг будет до 22 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Из-за прохладного лета многие москвичи стараются уехать из города на курорты. Уже с середины мая ощущается небывалый наплыв туристов в Краснодарский край и Крым. Из-за закрытых границ Чёрное море остаётся единственным известным вариантом пляжного отдыха у россиян. Ажиотаж спровоцировал рост цен на гостиницы. Так, недельное проживание в номере отеля среднего уровня обойдётся в 60–70 тысяч рублей. За развлечения и экскурсии также придётся выложить круглую сумму. Как пишут в социальных сетях туристы, цены на подобные услуги «растут на глазах». По этой причине многие не хотят ехать на юг России. Туроператоры ранее рассказали NEWS.ru об альтернативах привычных мест пляжного отдыха.