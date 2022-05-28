Гидрометцентр дал хорошие прогнозы по урожаю в 2022 году Вильфанд: прогнозы по урожаю в России в этом году хорошие

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В 2022 году агрометеорологи прогнозируют в России хороший урожай по зерновым культурам и плодовым деревьям. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в почве достаточно влаги, резких перепадов температур в мае не было — и всё это является хорошим признаком.

Холодный май — это неплохой признак для урожая. Дело в том, что влаги достаточно, а это очень важный элемент. Если бы было жарко в мае, то начала бы высыхать почва, а майская засуха очень опасна, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что агрометеорологи прогнозируют хорошие показатели по урожаю зерновых и плодовых культур.

Также к позитивным факторам Вильфанд отнёс отсутствие резких перепадов температуры в последний месяц весны, когда сильная жара сменяется заморозками.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых в России в этом году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному. В 2021 году объём урожая составил 120,6 млн тонн зерна, включая 75,9 млн тонн пшеницы.