Гибель военкора, отряды психборьбы, морг в Польше: ВСУ атакуют РФ 24 апреля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российская ПВО сбила над территорией страны 87 дронов противника. Налету подверглись восемь регионов. Подразделения психологической борьбы ВСУ захотели обмануть российские войска под Сумами. Военкор «Звезды» скончался в больнице от ранений, полученных при обстреле. Подробности о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили дроны ВСУ

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Системы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Республики Крым, по десять БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Нижегородской областей и два — над территорией Московского региона», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что в ночь на 24 апреля в одном из районов было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

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На территории области действовал режим опасности атаки дронов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородец погиб из-за детонации взрывного устройства

Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к гибели местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Также Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Крюково в Белгородской области, в результате три человека получили ранения. По его словам, среди пострадавших оказался глава сельского поселения Владимир Колесник.

«Колесник и еще двое мужчин пострадали в результате попадания боеприпаса. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с помощью попутного транспорта», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины. У двух других мужчин — минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения ног.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военкор умер от полученных ран

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер в госпитале, где находился с 24 марта, сообщили в издании. Он получил осколочное ранение головы в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым, водителем съемочной группы Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. ВСУ ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли.

«На „Звезде“ Гольдин работал с лета 2024 года. Коллектив телеканала приносит глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Отряды психборьбы ВСУ хотят обмануть ВС РФ под Сумами

Сотрудники украинских подразделений психологической борьбы планируют ввести в заблуждение солдат ВС РФ относительно ситуации в Сумской области, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, противник намерен заманить российские войска вглубь своей территории, чтобы истощить их в затяжных боях и принудить к отступлению.

«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, противник планирует осуществить массовую рассылку ложных координат военных объектов. Это может привести к обвинениям в адрес России в ударах по гражданской инфраструктуре. Тем не менее российские подразделения разрушают все планы украинского командования, отметил источник.

В прифронтовой зоне наблюдается массовый отказ мобилизованных украинцев выполнять приказы, что связано с высокими потерями в рядах их войск, добавил он. Некоторые группы 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отказались выдвигаться на позиции, так как их сослуживцы пропали без вести.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Стал известен маршрут вывоза тел наемников ВСУ с Украины

Командование ВСУ отправляет тела иностранных наемников в их страны через морг в городе Жешув в Польше, сообщил изданию «Украина.ру» ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, трупы иностранцев не доставляют в гражданские морги, чтобы скрыть информацию об их смерти. Наемники погибают как в зоне боевых действий, так и в тылу.

«Маршрут стандартный: сначала на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, где находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали», — заявил Алехин.

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