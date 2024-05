Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

12 мая в селе Славкино Ульяновской области пропала 12-летняя Яна Шувалова. Днем девочка вышла из дома, но вечером так и не вернулась. Мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, к месту происшествия выехала группа следователей и следователей-криминалистов, сообщала пресс-служба местного управления Следственного комитета.

В поисковых мероприятиях были задействованы органы СК, МВД, МЧС, волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт», а также добровольцы из различных регионов. Спустя три дня, 15 мая, девочку нашли живой в Николаевском районе — школьница лежала в овраге лесного массива в 11 километрах от села Славкино, где ее видели в последний раз.

«При активном участии волонтеров поисковых отрядов и добровольцев пропавшая 12 мая девочка обнаружена в овраге лесного массива. В настоящее время принимаются меры к доставлению ребенка в медицинское учреждение», — сообщили в СКР.

Источник «КП-Ульяновск» в силовых структурах подтвердил, что девочка подавала признаки жизни, когда ее нашли, но в скором времени она умерла при транспортировке в медучреждение. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Ульяновской области подтвердил информацию о ее гибели.

«Найдена, погибла. <...> Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры.

Следователи СУ СК по Ульяновской области возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство несовершеннолетнего). В настоящее время речи о переквалификации уголовного дела не идет, уточнили в ведомстве.

Волонтер «ЛизаАлерт» сообщил «Улпрессе», что девочка, вероятно, умерла от переохлаждения. Судмедэксперты устанавливают, что именно стало причиной гибели ребенка. Специалисты проводят другие необходимые следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела.

По данным 73online, 12 мая девочка не ушла гулять, как сообщалось сначала, а отправилась за отцом по заданию матери. Приемная мама попросила ее сходить за папой на пилораму, где тот работает. У девочки имелись особенности развития. Она была не социализирована и никогда не гуляла без взрослых. В итоге несовершеннолетняя сбилась с курса и ушла в лес. Когда стало ясно, что ребенок пропал, опекуны позвонили в полицию. На поиски отправились односельчане, а после присоединились волонтеры. Благодаря камерам внешнего наблюдения удалось отследить путь девочки до леса.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Газета «Коммерсант» 14 мая сообщила, что экс-кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки на сумму 30 млн 500 тысяч рублей от предпринимателя Левы Мартиросяна. По данным издания, бизнесмен, получив помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей, купил и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Там он построил жилой дом площадью более тысячи квадратных метров. МО РФ не комментировало эту информацию.

15 мая «Известия» опубликовали кадры предполагаемого «коттеджа-взятки». Как сообщает издание, власти Краснодара требовали снести коттедж еще два года назад. Тогда администрация города обратилась в суд, однако Мартиросяну удалось доказать, что дом соответствует всем строительным нормам и не несет угрозы обеспечению обороны и безопасности страны.

Следом Telegram-канал SHOT опубликовал более подробную съемку коттеджа. На видео заметно здание кафе «Рай», которое, как известно, вместе с гостиничным комплексом принадлежит Леве Мартиросяну.

Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении Кузнецова 14 мая, в тот же день суд заключил его под стражу. По версии следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. При обысках у него обнаружили порядка 100 млн рублей.

ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова сообщил, что Кузнецова отправили в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово» в Москве. По его словам, фигурант отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы. Военного содержат в камере площадью от 8 до 12 кв. м с телевизором, холодильником, чайником или кипятильником. Утром 16 мая стало известно, что он обжаловал свой арест.

Также в СИЗО отправился и предприниматель Лева Мартиросян, которому, как выяснили журналисты РИА Новости, принадлежат два краснодарских отеля, столовая и продуктовый магазин. В Басманном районном суде Москвы сообщили, что Кузнецов был лично знаком с бизнесменом по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки.

По данным Telegram-канала SHOT, сестра супруги Кузнецова решила срочно продать свой дом в Краснодаре за 125 млн рублей из-за скандала с уголовным делом. По информации канала, таунхаус, расположенный в элитном районе города, выполнен в той же стилистике, что и предполагаемая взятка фигуранту.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Это произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Раненый премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Как пишут СМИ, политика ранили в грудь и живот. Момент нападения попал на видео.

После покушения Фицо в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Поздним вечером вице-премьер страны Томаш Тараба сообщил, что Фицо успешно прооперировали. По его словам, глава правительства Словакии «получил тяжелые ранения, одна из пуль прошла через желудок».

Reuters со ссылкой на представителя медучреждения сообщил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу. Собеседник агентства уточнил, что врачам удалось стабилизировать его жизненные функции. По данным телеканала Markiza, жизнь премьера после операции находилась в опасности.

Фото: News Agency of the Slovak Republ/XinHua/Global Look Press

Юрай Цинтула