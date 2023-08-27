Гибель Пригожина подтвердилась? Последние новости на сегодня

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который разбился 23 августа в Тверской области. Какие новости сегодня выходили об этом?

Заявление СК РФ о гибели Пригожина

Личности всех десяти погибших при авиакатастрофе в Тверской области установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в СК РФ.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для официального подтверждения смерти бизнесмена нужно провести экспертизы, в том числе генетическую.

Задержание подростков в Красноярске

В Красноярске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка у стихийного мемориала на Красной площади. Сообщалось, что он перевернул лицом вниз портреты Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Полицейские скрутили мальчика и положили его на землю. До этого от правоохранителей удалось сбежать приятелю школьника, вместе с которым он пришел на площадь. Спустя некоторое время к полицейским подошел и второй подросток.

«С нами провели беседу. Так как мы ничего не разрушили... Штраф [будет] или [ограничатся] предупреждением. Я еще ничего не подписывал, объяснение пишу», — рассказал задержанный мальчик.

В пресс-службе красноярского МВД отметили, что не будут штрафовать подростков. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Стало известно о состоянии упавшего самолета

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», сотрудник компании «Джет флайт сервис», обслуживавшей самолет Евгения Пригожина, рассказал о последней диагностике и ремонте Embraer Legacy.

«По словам сотрудника, никаких особых проблем с судном не было: нужно было заменить тормозной пакет стойки шасси и поменять турбохолодильник (кондиционер), прибывший в Москву. Кроме того, выяснилось, что самолет перемещался под камерами Шереметьево только однажды. 16 августа Embraer закатили в ангар и, по словам собеседника, в этот же день выкатили обратно, объяснив это дороговизной хранения», — отметили авторы Telegram-канала.

Где могут похоронить Пригожина

Идея похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте «послужит силе России», считает политолог Сергей Марков.

«И укрепляет связь власти и народа. Но сложно сделать. И кто-то ответственность должен взять на себя. Идея похоронить Пригожина в Санкт-Петербурге, как это хочет его семья, служит традиционным ценностям семьи. И ослабляет связь власти и народа. Но легко сделать. И никакой ответственности ни на ком. Сложный выбор? Для первого нужна сила, для второго достаточно слабости», — написал он сегодня в авторском Telegram-канале.

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