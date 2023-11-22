Актриса Меньших погибла при обстреле в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 22 ноября

Фото: vk.com/polina_menshikh

Полина Меньших

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Воздушные и морские беспилотники попытались атаковать Крым. Дрон-камикадзе посадили в Курской области. В селе Кумачово Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела погибла актриса Полина Меньших. Военкоматы пытались поджечь в Подольске и Комсомольске-на-Амуре. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Три беспилотника попытались атаковать Крым

Утром 22 ноября ВСУ попытались атаковать с помощью трех беспилотников самолетного типа территорию РФ. Как отчиталось Минобороны РФ, все БПЛА были сбиты в небе над Крымом.

«Сегодня около 07:30 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в районе шести утра стало известно об уничтожении в Черном море четырех безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся к Крыму. Позже на этом фоне власти Севастополя сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта.

Дрон-камикадзе посадили под Курском

Накануне утром российские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы принудительно приземлили украинский дрон-камикадзе. На снимках, опубликованных главой региона Романом Старовойтом, видно, что к беспилотнику прикреплен, предположительно, неразорвавшийся боеприпас.

«Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе. Благодарю наших защитников!» — написал Старовойт.

Фото: МО Украины

Актриса погибла при обстреле села в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 45 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 32).

За последние сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 27 артиллерийских обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — три артобстрела, а на Ясиноватском — один. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 163 снаряда.

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки и Макеевки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили семь жилых домов и две школы в Горловке. Ранения получили три мирных жителя Горловки и Донецка.

Кроме того, накануне стало известно, что 19 ноября обстрелу подверглось село Кумачово: прилеты пришлись по местному Дому культуры. В результате погибла актриса и хореограф Полина Меньших, которая в этот момент давала там концерт. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», всего в результате удара погибли семь человек.

«Полина Меньших вполне могла осознавать опасность. Как и другие артисты, актеры, музыканты, волонтеры, агитбригады, которые едут на фронт поддержать русских солдат. И это действительно важно, когда, несмотря на риск, посланники из той мирной жизни везут на войну частичку искреннего тепла», — написал по этому поводу военкор Александр Коц.

Военкомат попытались поджечь в подмосковном Подольске

Правоохранители задержали в подмосковном Подольске 67-летнюю жительницу столицы, которая планировала поджечь военкомат. При себе у нее был молоток для отбивания мяса и две бутылки бензина.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел еще 20 ноября. Подозрительную пенсионерку заметили в районе 23:00, когда она выходила из такси. Когда к женщине подошли полицейские, она занервничала и попыталась уйти.

В тот момент москвичка разговаривала по телефону. Позже она рассказала, что ей позвонил некий «следователь» и сообщил, что мошенники пытаются присвоить ее жилье. Чтобы избежать проблем, ей необходимо было взять молоток, купить бензин и передать это все «полицейским» у военкомата, где якобы забаррикадировались преступники.

Украинский БПЛА сбили под Ростовом

Накануне в районе полудня украинский беспилотник самолетного типа сбили средствами ПВО над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются», — прокомментировал атаку губернатор Василий Голубев.

ВСУ выпустили по Белгородской области почти 30 снарядов

За прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреливали из артиллерии, гранатометов и минометов территорию Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, под удар попали Нехотеевка (три прилета), Долгое (семь прилетов), Сподарюшино (шесть прилетов), Муром (три прилета), Терезовка (два прилета) и хутор Старый (восемь прилетов). Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, на село Середа Шебекинского городского округа украинский беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Никто при этом не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ВСУ ударили ракетой по Бердянску

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ракету ВСУ удалось сбить средствами ПВО.

«Нацисты попытались нанести ракетный удар по городу Бердянску Запорожской области. <...> Есть сбивание вражеской ракеты», — написал он.

Кроме того, 21 ноября украинская армия продолжала обстреливать населенные пункты региона из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты фиксировались в Нестерянке, Копанях, Ровном, Ильченкове, Новопокровке, Новофедоровке, Новопрокоповке и Вербовом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уборщица пыталась поджечь военкомат под Хабаровском

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края задержали уборщицу управляющей компании, которая собиралась поджечь местный военкомат. Инцидент произошел в ночь на 22 ноября.

У здания женщину остановили полицейские. При ней они обнаружили несколько бутылок с зажигательной смесью. Предполагается, что она могла стать жертвой мошенников.

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