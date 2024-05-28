ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция (ГАИ), все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом переименования, рассказал глава ведомства Михаил Черников. Что об этом известно?
Когда была создана ГАИ
Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года.
15 июня 1998 года указом президента России № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. ГИБДД стала специальным органом, осуществляющим контрольные, надзорные и разрешительные функции в обеспечении безопасности дорожного движения.
В 2002 году, согласно указу президента России Владимира Путина, аббревиатура ГАИ добавилась к ГИБДД, и они стали считаться равнозначными. Тогда глава государства подчеркивал, что переименование 1998 года не улучшило отношение людей к ведомству. Он заявлял, что деятельностью ГИБДД «много граждан недовольны».
В 2011 году Сергей Миронов, который тогда занимал тогда должность спикера Совфеда, предлагал переименовать ГАИ в «дорожную полицию», но его инициативу не поддержали.
Что известно о переименовании, как отреагировали россияне
На заседании президиума Общественного совета при МВД России начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция — не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал он и отметил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.
Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале с иронией предложил переименовать обратно полицию в милицию на фоне новостей о возвращении Госавтоинспекции.
«ГИБДД снова переименуют в ГАИ. Давайте уже полицию в милицию обратно», — отметил он.
Также Telegram-канал «Поздняков 3.0» сообщил, что в ближайшее время возможно стоит ожидать возвращение милиции вместо полиции.
«ГИБДД — В С Е. Теперь ГИБДД в России будет называться старым названием — Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников. Ждем возвращение милиции?» — задались вопрос авторы.
Журналист Ксения Собчак в авторском канале «Кровавая барыня» написала, что можно также вернуть Федеральной службе безопасности старые названия КГБ или НКВД.
«А ФСБ в КГБ? Или сразу в НКВД!», — говорится в публикации.
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