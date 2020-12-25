ГИБДД обнародовала шесть критериев оценки автошкол

https://static.news.ru/photo/49cde04e-46b3-11eb-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Госавтоинспекция обозначила шесть пунктов оценки успешности работы российских автошкол. Проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Одним из критериев ГИБДД стала доля выпускников, которые сдают на права с первой попытки, а также процент выпускников, успешно сдавших практику.

Другим пунктом по оценке успешности стала доля практических экзаменов, которые выпускники не прошли. Кроме того, успешность автошколы будет рассчитываться из числа погибших в ДТП по вине её выпускников на 10 тысяч начинающих водителей. В расчёт успешности берётся и количество пострадавших в авариях по вине начинающих водителей на тысячу выпускников.

Кроме того, российские граждане смогут ознакомиться с результатами работы автошкол на сайте ГИБДД. Сведения будут публиковаться с учётом среднестатистических данных по субъекту Федерации и по России.

Ранее Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в КоАП, предусматривающие введение в России системы обжалования штрафов ГИБДД с видеокамер в режиме онлайн — через портал госуслуг. В полную силу поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов начнут работать с 1 сентября 2021 года, сообщал NEWS.ru.