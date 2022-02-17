ГИБДД Москвы предупредила автомобилистов и пешеходов о ненастной погоде

Московская ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий, которые осложнят ситуацию на столичных дорогах. Сообщается, что в четверг, 17 февраля, в Москву придёт дождь с мокрым снегом, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Госавтоинспекция опубликовала памятку с основными нормами безопасности на фоне ухудшения погоды.

Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра 20 м/с. Местами возможна гололедица, — говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.

Водителям рекомендовано проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя, двигаться с увеличенной дистанцией по отношению к впереди идущему транспортному средству, а также заранее выбрать нужную полосу движения для осуществления безопасного поворота.

Пешеходам рекомендовали прикрепить к одежде световозвращающие элементы, а перед переходом дороги отодвинуть капюшон, чтобы убедиться в своей безопасности.

Ранее синоптики предупредили, что в этом году ожидается раннее наступление метеовесны, а в ближайшие сутки произойдут резкие перепады атмосферного давления. Сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил об аномальном тепле в феврале и подчеркнул, что 18 февраля столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, а это показатели 7 апреля.