ГИБДД Москвы предупредила автомобилистов и пешеходов о ненастной погоде
Никита Чайка
Никита Чайка
19:34, 17 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московская ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий, которые осложнят ситуацию на столичных дорогах. Сообщается, что в четверг, 17 февраля, в Москву придёт дождь с мокрым снегом, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Госавтоинспекция опубликовала памятку с основными нормами безопасности на фоне ухудшения погоды.
Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра 20 м/с. Местами возможна гололедица, — говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.
Водителям рекомендовано проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя, двигаться с увеличенной дистанцией по отношению к впереди идущему транспортному средству, а также заранее выбрать нужную полосу движения для осуществления безопасного поворота.
Пешеходам рекомендовали прикрепить к одежде световозвращающие элементы, а перед переходом дороги отодвинуть капюшон, чтобы убедиться в своей безопасности.
Ранее синоптики предупредили, что в этом году ожидается раннее наступление метеовесны, а в ближайшие сутки произойдут резкие перепады атмосферного давления. Сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил об аномальном тепле в феврале и подчеркнул, что 18 февраля столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, а это показатели 7 апреля.