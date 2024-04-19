Герой «Волнорез», крушение Ту-22М3, убийство байкера: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/rebvolnorez.ru/Global Look Press

Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил от украинских беспилотников тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» ВС России, ВСУ взломали терминалы Starlink, к крушению российского бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае может быть причастно ГУР, в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве молодого мотоциклиста из Москвы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Солнцепеки» под защитой: ВСУ не смогли разбить российскую технику в чистом поле

FPV-дроны Вооруженных сил Украины на протяжении всей минувшей ночи пытались уничтожить оставленную в поле тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» ВС РФ, однако комплекс РЭБ «Волнорез» смог защитить технику, рассказал РИА Новости разработчик по имени Станислав. По его словам, атаки украинских беспилотников продолжались около шести часов.

«Наутро система РЭБ на заглушенной машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — отметил собеседник издания, добавив, что в итоге «Солнцепек» эвакуировали, отремонтировали и теперь боевая машина снова в строю.

Впервые «Волнорезы» представили на военно-техническом форуме «Армия-2023». Система выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса весом 13 килограммов. Он магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную технику, включая танки и БТР.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости «Солнцепек»

Вместе с тем генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин после детального анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба-яга» заявил ТАСС, что Вооруженным силам Украины удалось взломать терминалы спутниковой связи Starlink, которые используют для управления дронами. По его словам, это сделано для обхода территориальных ограничений на работу устройств и использования их без абонентской платы.

«Украинским Кулибиным удалось взломать терминалы Starlink и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты. Мы поняли это, проводя детальный анализ спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ [„Баба-яга“]. Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — пояснил Кузякин.

Специалист добавил, что оборудование, использованное ВСУ для взлома, было промышленного производства. По словам Кузякина, это указывает на утечку информации.

«Мы однозначно имеем дело с утечкой специфической информации и технологий, необходимых для взлома столь сложной системы. Либо компании Илона Маска нужно пересмотреть и усилить свою информационную безопасность, либо утечка была сделана сознательно в качестве негласной поддержки ВСУ со стороны компании. В любом случае ЦКБР будет работать над поиском уязвимостей в спутниковых каналах связи противника и противодействия им», — уточнил он.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Терминал Starlink

Крушение боевого самолета под Ставрополем: при чем тут Украина?

На территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае разбился самолет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Летчики, по его словам, катапультировались. В результате происшествия пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — написал он.

Вскоре Министерство обороны РФ сообщило, что в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, боекомплекта на борту не было, передает РИА Новости.

Уточняется, что самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания.

Telegram-канал Mash сообщал, что командир экипажа российского бомбардировщика до последнего оставался в кабине. Согласно его сведениям, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал добавил, что предварительной причиной крушения Ту-22М3 стала потеря тяги одного из двигателей. По информации Mash, у бомбардировщика взорвалась гидросистема, после чего самолет загорелся.

Фото: Vladimir Vladimirov/Global Look Press Обломки самолета Ту-22М3

После этого агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в силах обороны сообщило, что крушение российского бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Оно утверждает, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета.

«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», — говорится в публикации.

Агентство добавило, что российский самолет разбился в 300 километрах от украинской границы. Согласно сведениям СМИ, после крушения Ту-22МЗ другой бомбардировщик, летевший за ним, развернулся.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале также написал об уничтожении Ту-22М3. Он утверждает, что самолет сбили зенитные ракетные подразделения.

Фото: Vladimir Vladimirov/Global Look Press Обломки самолета Ту-22М3

Резонанс на всю страну: кто и за что убил 25-летнего мотоциклиста в Москве?

В Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарской мужчина ударил ножом в живот 25-летнего водителя после словесной перепалки из-за парковочного места, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Пострадавший мужчина скончался в больнице. В ходе конфликта злоумышленник нанес ему ножом удары в область расположения жизненно важных органов — живот, причинив проникающее ранение бедра и рану брюшной стенки», — сообщили в прокуратуре.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале. В СК отмечали, что мужчина находился в России нелегально.

«Временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года», — сказал источник агентства.

Отец убитого рассказал Telegram-каналу SHOT, что с убийцей погибший Кирилл Ковалев нигде ранее не пересекался. По данным канала, подозреваемый в преступлении проживал в одном подъезде с невестой погибшего.

Автомобиль BMW, на котором вместе с братом скрылся подозреваемый, обнаружили брошенным в столице, писал SHOT. Как уточнил канал, машину привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, которые не были погашены. Большинство из них за превышение скорости. Кроме того, BMW имеет непогашенные штрафы за неправильную парковку на пять тысяч рублей.

Фото: t.me/moscowproc Шахин Аббасов

Также оперативники нашли 44 млн рублей и $300 тысяч при обысках в квартире, где жил подозреваемый в убийстве мотоциклиста 21-летний Шахин Аббасов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве. В ведомстве добавили, что следователи установят принадлежность денег, а также определят законность получения и оборота данных средств.

«Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тысяч», — говорится в сообщении.

Криминалист Михаил Игнатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что найденные в квартире подозреваемого деньги имеют отношение к торговле наркотиками. Эксперт не исключил, что «гора денег» принадлежит не фигуранту, а является «общаком».

«Можно построить несколько версий. Одна из основных — эти деньги могут быть не его личными, а всей его многочисленной семейки, которая приехала в Россию за легким заработком. Или так называемым общаком. Гора денег могла быть и от торговли наркотиками. И это только обнаруженные суммы, а сколько еще могли спрятать? Скорее всего, это доход от наркоторговли», — считает Игнатов.

Вскоре столичная прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в убийстве байкера. Против Аббасова возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Фото: t.me/moscowproc Один из соучастников преступления, задержанный в Ростовской области

Следственный комитет уточняет, что также задержаны двое соучастников Аббасова. Задержание произошло в Ростовской области.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — сообщили в СКР.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Аббасов определенно был частью этнического криминального сообщества. По его словам, преступник чувствовал себя совершенно безнаказанно и ходил по городу с оружием. Журавлев уверен, что все это свидетельствует о существовании в Москве преступных анклавов.

«Нет никаких сомнений в том, что разыскиваемый преступник был частью этнического криминального сообщества. Причем чувствовал себя в Москве совершенно безнаказанно, об этом говорят хотя бы десятки неоплаченных дорожных штрафов. Он возил с собой оружие и, похоже, ничуть не беспокоился на тот счет, что его вдруг обнаружит полиция. И все это признаки существования в российской столице преступных анклавов, подобных тому, что когда-то был на Черкизовском рынке», — заявил депутат.

Журавлев добавил, что подобные преступные анклавы являются своего рода «государствами в государстве», существующими благодаря сращиванию криминала с правоохранительными органами. Это позволяет преступникам чувствовать себя «очень уж вольготно».

«В целом это проблема комплексная, и, когда задержат этого подозреваемого, нужно будет непременно заниматься и его связями, в том числе и в преступном мире», — заключил Журавлев.

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