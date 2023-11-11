Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Подмосковье дроны ВСУ Липовой: дроны ВСУ атакуют с территории РФ или с приграничных районов Украины

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Запуск дронов ВСУ на территорию Московской и Смоленской областей производился либо с территории России, либо с пограничных территорий Украины, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Все зависит от типа беспилотника, который могли использовать военные: БПЛА могли быть созданы как промышленным, так и кустарным способом.

Если ВСУ пытались атаковать самодельными БПЛА, то, скорее всего, они запускались откуда-то с территории России, исходя из дальности полета — здесь радиус до 500 км. Если речь идет о промышленных БПЛА, то, скорее всего, попытка атаки предпринималась с территории граничащих с РФ регионов Украины: Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская области и так далее, — сказал Липовой.

Ранее российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Предполагалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте. Минобороны подтвердило оба инцидента.