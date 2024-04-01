Герой России рассказал об уничтожении шести элитных подразделений ВСУ Майор Юргин рассказал, что с сослуживцами разбил шесть подразделений ВСУ

Фото: МО РФ

Майор ВС РФ Игорь Юргин

Майор ВС РФ Игорь Юргин вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений ВСУ с командирами, сообщает Министерство обороны России. Как отмечается, за это офицер получил медаль «Золотая звезда» из рук министра обороны страны Сергея Шойгу. Как рассказал сам военнослужащий, задача выполнялась беспрекословно, а бойцы действовали уверенно.

Задача выполнялась беспрекословно, все знали свой маневр, действовали слаженно и уверенно. Выполнили задачу не на 100, а даже на 200%, — поделился Юргин.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников в районе города Харьков. Также была уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Также стало известно о продвижении российских сил к Часову Яру. До стратегически важного города на Артемовском направлении в ДНР осталось всего 650 метров. Отмечается, что 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ нанесли мощнейшие авиаудары по позициям украинских войск в марте этого года. Он считает, что эти атаки стали крупнейшими за все время проведения СВО.