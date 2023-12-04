Герой России рассказал, что погубило сверхзвуковой лайнер Ту-144 Летчик Кондауров: крушение Ту-144 положило конец эре сверхзвуковой авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

50 лет назад произошло единственное в истории крушение сверхзвукового самолета Ту-144, положившее конец эре сверхзвуковой пассажирской авиации, рассказал NEWS.ru летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его словам, главной причиной, почему лайнеры сняли с производства, стали неэкономичные двигатели. Если эту проблему удастся решить, возможно, в будущем россияне смогут использовать сверхзвуковые самолеты, преодолевая расстояния в десятки тысяч километров, добавил летчик.

Ранее наша страна уже пыталась создать сверхзвуковой гражданский лайнер Ту-144. Их произвели всего десять штук. Максимальная дальность полета такого самолета достигала четырех тысяч километров, из-за чего им требовались запасные аэродромы для дозаправки. В 1973 году самолет потерпел крушение и в итоге данная катастрофа положила конец эре сверхзвуковой авиации. Главной причиной, почему самолеты сняли с производства, стали неэкономичные двигатели. Совершать полеты на дальние расстояния было совершенно не выгодно, – рассказал Кондауров.

Ранее летчик Кондауров предположил, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. На данный момент в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой самолеты Ту-95.