Герой России раскрыл секрет успеха российских летчиков Герой России Толбоев: ВВС РФ остаются мощной и боеспособной силой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

В День Военно-воздушных сил (ВВС) Герой России Магомед Толбоев в разговоре с NEWS.ru пожелал российским летчикам «только самого хорошего». По его словам, ВВС РФ до сих пор остаются мощной и боеспособной силой, а российские летчики лучше своих западных коллег за счет правильной и профессиональной подготовки.

Это исконно так. Профессиональные летчики, подготовка настоящая, училища хорошие. Изначально даются настоящие азы, — сказал Толбоев.

День ВВС России ежегодно отмечается 12 августа. До 2006 года праздник отмечался ежегодно в третье воскресенье августа, в «День Воздушного Флота России». В Советском Союзе «День авиации СССР» отмечался ежегодно 18 августа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. В его сообщении в Telegram-канале военного ведомства отмечается неоценимый вклад ВВС в защиту воздушных рубежей России. Министр указал на успешное освоение ВВС нового вооружения и техники, эффективное решение специальных задач на Украине и в Сирии, оказание помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Шойгу выразил уверенность, что ВВС России и впредь станут приумножать славные боевые традиции, обеспечивая безопасность страны.