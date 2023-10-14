Герой России рассказал, от чего ВС РФ откажутся при масштабном наступлении Герой России Липовой: ВС РФ не пойдут на лобовые штурмы ВСУ при наступлении

Фото: МО РФ

Тактика Вооруженных сил России при масштабном наступлении в зоне специальной военной операции будет направлена на сохранение максимального числа жизней, заявил в беседе с NEWS.ru генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. Он предположил, что российские войска не пойдут на лобовые штурмы, а начнут устраивать котлы для ВСУ.

Предположу, что тактика, во-первых, будет направлена на сохранение максимального количества жизней бойцов. Во-вторых, предположу, что наши войска не пойдут на лобовые штурмы позиций ВСУ, а начнут окружать группировки ВСУ, брать в кольцо, — заявил Липовой.

По его словам, не стоит забывать, что в рядах украинской армии много иностранных наемников и специалистов из стран НАТО, особенно поляков. Генерал-майор добавил, что любое наступление требует продуманных действий.

Кроме того, наступление требует продуманных действий: сначала нужно устроить огневую подготовку, нанести максимальный удар по позициям противника артиллерией, авиацией, ракетными войсками, силами флота, а потом идти вперед и окружать подразделения ВСУ. Сейчас, не исключу, наши войска действительно перешли к активным действиям, в лоб идти никто не собирается, будет устраивать для ВСУ котлы, — заключил Липовой.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец сообщила о масштабном наступлении российских войск по всей линии фронта в зоне спецоперации на Украине. По ее словам, действия ВС РФ, которые намерены «сковать ВСУ», стали неожиданностью для бойцов ВСУ.