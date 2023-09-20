Герой России рассказал, когда Киев может получить французские истребители Герой РФ Липовой: Украина может получить Mirage 2000 не ранее, чем через полгода

Фото: Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель Mirage 2000

Французские истребители Mirage 2000 могут появиться на Украине не ранее, чем через полгода, сообщил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, далеко не факт, что Париж и Киев смогут договориться хоть о чем-то, а если Украина достигнет успеха, то придется еще «очень много сделать».

Не факт, что Киев и Париж о чем-то договорятся. Но, гипотетически, если Франция решит поставить Mirage 2000 Украине, то да, этот истребитель стоит на вооружении этой страны. <...> Даже если они договорятся, то понадобится минимум полгода, чтобы эти истребители появились на Украине. Это не быстрый вопрос. Киеву придется очень много сделать, а ни времени, ни территорий у Киева нет, — объяснил Липовой.

Украинских летчиков будет необходимо переобучить, после чего подготовить аэродромную сеть. По словам эксперта, на Украине нет ни специалистов для этого, ни самих аэродромов.

Киев просит у всех любое оружие, начиная от патронов, заканчивая подлодками, — заключил эксперт.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что французские истребители Mirage «так и останутся для Киева миражом». По его словам, Париж может отказаться от передачи такой техники Киеву, как это было с танками Leclerc.