Герой России объяснил, почему новейшие СУ-57 массово не отправляют на СВО Летчик-испытатель Кондауров: в использовании Су-57 в зоне СВО нет необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой истребитель Су-57

Российский многоцелевой истребитель Су-57 будет использоваться в зоне спецоперации ограничено, поскольку в нем нет большой необходимости, таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru летчик-испытатель ГК НИИ ВВС, Герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его словам, в ходе СВО успешно применяются Су-30 и Су-35, а Су-57 необходимо еще обкатывать.

Су-57 будут использоваться ограничено, потому что в них нет большой необходимости, у нас достаточно и других истребителей, например, Су-30 и Су-35, однако их нужно обкатывать и испытывать, поэтому поставки будут наращивать, — заявил Кондауров.

Ранее в Минобороны Великобритании пришли к выводу, что Вооруженные силы РФ задействовали Су-57 в ходе спецоперации. В ведомстве пояснили, что данный истребитель получил название Felon (преступник). Министерство также провело анализ снимков авиабазы, где и были обнаружены пять новых Су-57.

Генерал-майор Сергей Липовой ранее заявил, что Су-57 превосходит все российские самолеты своего класса, поскольку может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. По его словам, истребитель оснащен самым современным вооружением и представляет из себя целый авиационный комплекс. Генерал предположил, что самолет могут использовать и в военной операции на Украине.