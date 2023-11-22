Герой России назвал украинский город, ставший базой для морских дронов Липовой: Одесса могла стать базой для морских дронов ВСУ

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Одесса и Николаевская область могли стать базой для морских дронов ВСУ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, целью запусков таких дронов может быть попытка поразить главную базу Черноморского флота России в Крыму. Липовой подчеркнул, что все подобные атаки пресекаются российской армией.

Беспилотные катера, предположу, ВСУ запускают из Одесской и Николаевской областей или из самой Одессы. Они не первый раз пытаются прорваться. Но наши войска успешно их уничтожают, в том числе с помощью авиации. Такие цели легко уничтожаются из авиапушек любого нашего самолета: Су-25, Су-30 или Су-33, Су-27, МиГ-29 и так далее. Это для них учебная цель, — сказал он.

В западной акватории Черного моря ранее засекли четыре беспилотных катера ВМС Украины. По информации Министерства обороны России, они следовали в направлении Крымского полуострова. Все обнаруженные цели противника ликвидировали.

На минувшей неделе российские военные уничтожили в Черном море семь морских беспилотников и катер с десантом ВСУ, которые также следовали в направлении Крыма. Удар по целям противника нанесли из штатного вооружения авиации Черноморского флота.