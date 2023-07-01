Герой России назвал страну, которая начнет теневые переговоры по Украине Герой России Липовой: США могут начать теневые мирные переговоры по Украине

Фото: МО Украины

США могут начать теневые мирные переговоры по Украине, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что на фоне замедления контрнаступления ВСУ Вашингтону необходимо «красиво» выйти из ситуации перед выборами президента и оправдаться перед налогоплательщиками за потраченные миллиарды долларов «неизвестно на что». По его мнению, посредниками могут стать ЕС, НАТО, возможно Турция, Индия, ОАЭ и страны, которые лояльны к РФ.

Про переговоры на Западе говорят давно. Когда наступление ВСУ показало, что план Киева провалился, они подняли это вопрос вновь. Боррель, западные лидеры, подчеркивают, что нужны другие варианты окончания конфликта, его заморозки. И сейчас они начнут продвигать идею, что боевые действия можно закончить только дипломатическим путем, — сказал Герой России.

Липовой добавляет, что Запад так поступает, когда загнан в угол.

Мы это проходили, они попытаются, как с Минскими соглашениями, дать Киеву отсрочку для перевооружения. Все попытки затянуть конфликт Западу не помогут. Все это начал Запад, США, в Вашингтоне все и закончится. Имеется в виду, что переговоры, скорее всего, начнут они, — отметил он.

Немецкий телеканал ARD ранее сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года. По данным журналистов, 24 июня в Дании в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. По сообщению канала, перед переговорами страны Запада пытались заручиться поддержкой государств БРИКС, которые до последнего сохраняли нейтралитет в противостоянии России и Украины.