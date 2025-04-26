Герасимов раскрыл подробности полного освобождения Курской области от ВСУ Герасимов: разгром ВСУ в Курской области закончился освобождением Горналя

Фото: kremlin.ru

Валерий Герасимов и Владимир Путин

В субботу, 26 апреля, последний населенный пункт Курской области — Горналь — был освобожден от ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В докладе президенту Владимиру Путину он отчитался, что разгром украинской армии в регионе завершен, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь, — сказал он.

По словам Герасимова, Украина провалила планы «по созданию стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе». Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что сейчас российские военные ищут солдат ВСУ, которые еще могут прятаться в курских домах.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что после полного освобождение Курской области от ВСУ в регионе могут остаться украинские диверсанты. Он добавил, что Герасимов выполнил обещание, данное Путину в августе 2024 года, — освободить Курскую область.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставлял попыток удержать данный участок из последних сил, уточнял он.